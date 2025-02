Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, il retroscena: no a quell’offerta a gennaio. Fissato il prezzo per la cessione di un bianconero. Le cifre

di RedazionentusNews24: no a. Per lasciar partire Mbangula serviranno almeno 25 milioni di euroFocus di Tuttosport su Samuel Mbangula, l'esterno belga di proprietà dellantus che nel giro di pochi mesi ha attirato su di sé gli occhi di diversi club esteri.Come riportato dal quotidiano, adalla Bundesliga è arrivata sul tavolo della Continassa un'offerta da 10-12 milioni di euro per il belga. No secco della, che punta tanto sul classe 2004 e ad ogni modo non prende in considerazione proposte al di sotto dei 25 milioni.