Calciomercato Inter, l'Arsenal mette nel mirino un nerazzurro: i dettagli

di Redazione, sirene inglesi per undi Arteta bussa alla portaIlultimamente sta ruotando attorno all’esse delper un. Il club inglese sta cercando di rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione e Mikel Arteta, allenatore dei Gunners, ha individuato nel capitano dell’Lautaro Martinez un obiettivo prioritario per migliorare la squadra, specialmente considerando le attuali difficoltà in attacco e gli infortuni di diversi giocatori chiave, come Gabriel Jesus.Accanto al capitano, c’è un altro nome della Serie A che ha suscitato l’esse degli inglesi: Dusan Vlahovic. A differenza del serbo, che potrebbe lasciare la Juve nella prossima estate, Lautaro ha un contratto con l’fino al 2029 e ha instaurato un legame molto forte con la squadra e i tifosi nerazzurri.