Calciomercato Inter, dubbi sul futuro di Acerbi? Il piano del club nerazzurro

di RedazioneRinnovo, l’valuta come muoversi suldel difensore: rinnovo in bilico per l’ex Lazio e Sassuolo?Tuttosport ha ricostruito una situazione dellegata all’eventuale rinnovo dicon i nerazzurri.LA SITUAZIONE – «contro la Fiorentina ha disputato la sua seconda partitaa sulle ultime 25 giocate dall’. Il centrale in questo ’24-25 ha dovuto infatti convivere con diversi acciacchi che hanno condizionato il suo rendimento e la possibilità di essere a disposizione di Inzaghi. Guai fisici che hanno portato la dirigenza dell’a porsi delle domande, sia sull’eventuale opportunità di cercare un difensore nel mercato di gennaio (alla fine non è stato preso nessuno), sia sul, visto cheha un contratto fino al 30 giugno 2026, ma ilvanta un’opzione unilaterale in proprio favore per rescinderlo con dodici mesi di anticipo» si legge riguardo ale alla situazione relativa ad