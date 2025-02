Internews24.com - Calciomercato Inter, dilemma Thuram: tra rinnovi e clausole nascoste

di Redazione, la situazione di Marcus: il rinnovo e quella clausola sul contratto.Manca poco al tanto atteso derby d’Italia tra Juventus edi domenica e i riflettori sono tutti puntati su Marcus. Il recupero del numero nove nerazzurro, uscito anticipatamente durante l’ultima partita contro la Fiorentina per un problema alla caviglia, è uno dei fattori determinanti che influenzeranno la grande sfida della venticinquesima giornata di Serie A all’Allianz Stadium. È ormai evidente che il francese sia un elemento cruciale sia per il presente che per il futuro della societàista, ma è altrettanto vero che il suo contratto attuale rappresenta un notevole rischio strategico.Il contratto di Marcus, firmato nell’estate del 2023 e valido fino al 30 giugno 2028, include una clausola rescissoria di 85 milioni di euro, considerata bassa rispetto alle sue attuali prestazioni (14 gol e 8 assist).