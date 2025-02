Juventusnews24.com - Cagni sentenzia sulla Juve: «In una partita tocca più palloni Gatti di Koopmeiners, non è normale. Chi farei giocare tra Vlahovic e Kolo Muani? Ecco la mia scelta»

di RedazionentusNews24: tutte le dichiarazioni sul momento dei bianconeri e sui vari giocatoriGigiha parlato a TMW Radio per analizzare il momento dellasoffermandosi sull’attacco bianconero.PAROLE – «Secondo me lantus non è la squadra a cui Motta possa dare qualcosa di suo ed è colpa sua perché non si è adattato alle qualità dei giocatori che ha. In unapiùdi Koopeminers, non è una cosa. Conceicao entra solo a gara in corso, i difensori giocano piùdei centrocampisti, gli esterni che vanno dentro il campo. Non capisco come gioca la. Se giocatori che hai pagato 70 milioni comenon giocano perché non sono adatti al gioco dell’allenatore è un problema».CHI FAREBBETRA– «non è nelle corde dell’allenatore, non ha senso che giochi.