Laprimapagina.it - Cagliari celebra Costantino Mereu per i suoi 104 anni

Leggi su Laprimapagina.it

ha reso omaggio a, che giovedì 13 febbraio ha festeggiato un traguardo straordinario: 104. Nato ad Aritzo nel 1921,ha vissuto una vita ricca di esperienze, prima come minatore e poi come ferroviere. Ha affrontato le difficoltà della guerra e, dal 1977, risiede a.Circondato dall’affetto della moglie Ignazia, 95, dei cinque figli, di familiari e amici,hato il suo compleanno in una giornata speciale, arricchita dalla presenza dell’Amministrazione comunale. Il presidente del Consiglio, Marco Benucci, ha portato i saluti e gli auguri del sindaco Massimo Zedda.“È un onorere un concittadino che con la sua storia incarna i valori della resilienza e della dedizione alla famiglia e al lavoro”, ha dichiarato Benucci. “La sua longevità è un motivo di ispirazione per tutti noi”.