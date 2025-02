Parmatoday.it - Caf Cisl Parma Piacenza: "I ritardi Inps su rilascio attestazioni Isee ricadono sulle prestazioni sociali"

Leggi su Parmatoday.it

Il 2025 si è aperto con una buona notizia per i percettori dell’Assegno unico: l’ha infatti aggiornato le tabelle con gli adeguamenti del contributo al costo della vita, e rispetto al 2024 il beneficio sarà in crescita dello 0,8%. Una notizia gradita per molte famiglie beneficiare - secondo.