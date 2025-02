Anteprima24.it - Cacciano (PD): “Tagli devastanti ai Comuni, il Governo colpisce chi fornisce servizi sui territori”

Tempo di lettura: 2 minuti“I numeri non mentono. Il decreto approvato ieri, 12 febbraio, dal‘Meloni, Tajani, Salvini’ impone ae province uno devastante che ammonta a 1 miliardo e 740 milioni di euro nei prossimi cinque anni”. Lo dichiara Giovanni, Segretario del PD Sannita.“Un colpo ferale agli Enti locali – aggiunge – che avevamo già denunciato in sede di legge di bilancio lo scorso dicembre. Meno risorse peressenziali come trasporti, scuole, assistenza sociale e manutenzione delle infrastrutture. Secondo le tabelle dei riparti, aivengono sottratti 1 miliardo e 350 milioni di euro laddove altri 150 mln di euro sono tolti alle province e alle città metropolitane. In ossequio al vecchio adagio della Destra italiana ‘forte con i deboli e debole con i forti’, il‘Meloni, Tajani, Salvini’a risorse essenziali per ifondamentali dei cittadini mentre vara condoni agli evasori e favorisce i grandi gruppi bancari e assicurativi.