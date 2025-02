Ilrestodelcarlino.it - Bus e auto ibride, che pasticcio

Esprimo, come cittadino bolognese e come professionista, una critica sull’aumento del biglietto dell’bus e dei parcheggi, e sul divieto di accesso per lealla ZTL. Lein un’ottica ecologista e progressista, dovrebbero essere incentivate ad entrare in centro e a parcheggiare gratis, non il contrario! Semplice, e invece pare di no! Fuori luogo poi, le parole di Lepore sull’invito ai bolognesi ad abbonarsi: da liberale non mi piacciono per nulla i politici che danno giudizi di valore o consigli, che si tratti dell’aborto, del battesimo o dell’bus non fa differenza! Un cittadino, inoltre, può avere la necessità occasionale, per motivazione che di certo non è tenuto spiegare a Lepore, ad usare l’bus saltuariamente, e un aumento di più del 50% di sicuro non va nella direzione della città ecologica tanto invocata a parole da questa amministrazione.