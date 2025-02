Ilrestodelcarlino.it - Buoni risultati del Team Romagna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I Giovanissimi delJudo hanno gareggiato a Forlì al Criterium Giovanile dove erano presenti ben 300 atleti delle categorie Bambini, Fanciulli e Ragazzi. La società ravennate era presente con una delegazione di 21 atleti seguiti dai tecnici Enrico Naldi, Michela Montanari e Sergio Tarabusi. Nella categoria Fancilli hanno conquistato la medaglia d’oro Ashraf Harraz, Alice Rinaldi e Giada Simonetti, argento invece per Geremia Farolfi, Noemi Valentini e Linda Gentilini. Hanno vinto il bronzo Cloe Anconelli, Ettore Baldoni, Arianna Balestrazzi, Ettore Benini, Raya Paolucci, Pietro Pirazzini, Veronica Rivalta e Lorenzo Vitalone. Nella categoria Ragazzi hanno vinto Jasmine Paolucci, Alessio Sangiorgi. Argento per Daniele Balducci e Tommaso Graziani e bronzo per Leonardo Balducci, Federico De Paola ed Enea Triossi.