Nerdpool.it - BUON SAN VALENTINO: dieci libri per innamorarsi

Leggi su Nerdpool.it

Lo sentite anche voi l’amore nell’aria?Anche quest’anno è arrivata la festa degli innamorati: San! E chi siamo noi di NerdPool per non consigliarvi qualche bel libro sul tema? Magari da regalare a qualcuno di speciale? Non esiste tema più universale, e allo stesso tempo più complesso, dell’amore. Gli hanno dedicato film, serie tv, romanzi, saggi, racconti e poesie. L’avvicinarsi di Sanpuò quindi essere l’occasione giusta per leggere, rileggere o regalare, un libro che scavi alle radici dell’amore. Quindi ecco a voi la nostra selezione!Orgoglio e pregiudizio di Jane AustenPubblicato per la prima volta nel 1813, il romanzo è incentrato sulle vicende della famiglia Bennet, la cui madre, in mancanza di un figlio maschio, auspica di vedere le figlie sposate al più presto.