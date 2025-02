Ilrestodelcarlino.it - Buon cibo, jazz e il rollio del battello. San Valentino romantico sul Po

La musicae un prelibato menù per celebrare la giornata degli innamorati. Una serata all’insegna del romanticismo, dele della grande musica, con scenario il suggestivo fiume Po. Domani sera la motonave Stradivari, ancorata a Boretto, si trasforma in unboat per celebrare San. "Moon River. Un viaggio innel cuore del, sotto una luna d’argento" è il titolo dell’evento che promette di incantare gli ospiti con un connubio perfetto tra musica e atmosfera. La navigazione notturna accompagna una cena raffinata con specialità del territorio e un concertodal vivo con protagonista Elisa Aramonte, accompagnata dalla chitarra di Renato Podestà. Il repertorio spazia tra brani, swing e blues dedicati alla luna e all’amore, tra cui classici intramontabili come "Moonlight Serenade" di Glenn Miller, "Moon River" di Sarah Vaughan, "Blue Moon" di Billie Holiday e "Fly Me to the Moon" di Frank Sinatra.