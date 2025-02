Juventusnews24.com - Bucciantini sicuro sullo scudetto: «Arrivati a sto punto nessuno firmerebbe per il secondo posto». Poi cita anche la Juve

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: le sue dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli sulla corsa al titolo per questa stagione. Cosa ha dettoMarcoè intervenuto su Kiss Kiss Napoli per parlare della corsain Serie A, un obiettivo che lantus ha abbandonato con largo anticipo.– «Corsa? Quando alla 24esima ci son tre squadre a lottare non c’è nessun dirigente e nessun allenatore cheper il. Nemmeno Conteper il. L’Inter s’è costruito la forza con le idee e col lavoro, ieri in campo c’erano diversi parametri zero ultratrentenni. Vedo un po’ di stzza mentale e fisica nel Napoli che ha pagato le gare con Atalanta entus. Ora dovremo capire quanto tempo ci metterà il Napoli a ritrovare le energie.