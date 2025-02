Internews24.com - Bucciantini certo: «Napoli in affanno, l’Inter e l’Atalanta sono lì. Inzaghi…»

di Redazionesi è espresso sulla corsa scudetto soffermandosi sul momento di Inter,e Atalanta. Le dichiarazioniha commentato il momento delle pretendenti allo scudetto, le parole su Inter,e Atalanta a Radio Kiss Kiss.LA SFIDA – «Corsa scudetto? Quando alla 24esima ci son tre squadre a lottare non c’è nessun dirigente e nessun allenatore che firmerebbe per il secondo posto. Nemmeno Conte firmerebbe per il secondo posto.s’è costruito la forza con le idee e col lavoro, ieri in campo c’erano diversi parametri zero ultratrentenni. Vedo un po’ di stanchezza mentale e fisica nelche ha pagato le gare con Atalanta e Juventus. Ora dovremo capire quanto tempo ci metterà ila ritrovare le energie. Il mercato non ha aiutato Conte, chi è arrivato deve ambientarsi e mancano alcune pedine».