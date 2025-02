Quotidiano.net - Btp Più, attesa per i rendimenti minimi. Ipotesi e differenze dal Btp Valore

Roma, 13 febbraio 2025 – Arriva il BTP Più per i piccoli risparmiatori con durata 8 anni, cedole pagate ogni tre mesi – il tasso sarà fissato il 14 febbraio con emissione da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio – e in aumento nei secondi quattro anni di vita, ma con la possibilità di chiedere il rimborso alla fine del quarto anno recuperando tutto il capitale investito., quando Niente premio fedeltà?garantiti Gli extraIl rimborso anticipato LesuiLa durata L’investimento minimo Come acquistarli Giancarlo Giorgetti, 58 anni, ministro dell’Economia e delle Finanze, quando Isaranno quindi resi noti – come sempre – il venerdì precedente all’emissione, quindi il 14 febbraio, per essere poi fissati in via definitiva alla chiusura dell’operazione.