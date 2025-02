Oasport.it - Brutta caduta per Sofia Goggia nel gigante dei Mondiali: ansia per la spalla

Si chiudono in maniera amara i2025 di sci alpino per: a Saalbach, in Austria, l’azzurra è uscita di scena nella prima manche dello slalomfemminile, ultima gara della rassegna iridata in programma per la bergamasca.A circa metà della pistaè incappata in unadopo essere andata in rotazione in una curva verso sinistra. L’azzurra è andata pesantemente al suolo dopo aver subito un rimbalzo ed è scivolata lungo la pista per molti metri.In un primo momento si era temuto per le ginocchia dell’azzurra, che invece si è rimessa subito in piedi, ma poi si è toccata ladestra:è comunque arrivata al traguardo sulle sue gambe e, secondo quanto riferito da Rai 2, non ha accusato particolari problemi.trova la causa del Mondiale sottotono: “A volte penso che sto pagando.