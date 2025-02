Ilfattoquotidiano.it - Brunori Sas svela il suo segreto per rimanere in forma: “Nessuno, infatti ho 47 anni ma ne dimostro 55”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Forse non tutti sanno cheSas, ovvero Dario, oltre a essere uno dei più bravi cantautori di questi tempi è anche un intrattenitore dalla battuta prontissima. Uomo da live,ha percorso l’Italia tutta per cantare dal vivo quando la vita era più facile, si potevano mangiare anche le fragole e si facevano concerti nei locali. Che nostalgia! Pare incredibile ma i cantanti o le band facevano tantissime date, in posti anche piccoli. Nessun bisogno di anticipare la caparra per un palasport come fosse la casa al mare. Viene da piangere, eh? Ora che anche il primo che passa per strada canta a San Siro inevitabile sentirsi un po’ più poveri ma torniamo a.Durante i suoi live lui, che tranquillamente poteva riempire palazzettifa, diverte, intrattiene, tra una bella canzone e l’altra.