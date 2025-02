Sololaroma.it - Brilla Paixao, la Roma ci ha provato a gennaio: Feyenoord esigente

La serata europea dellasta per avere inizio, in un Do Dragao infuocato per cercare la vittoria sul Porto. Fondamentale venir via dal Portogallo con un risultato positivo in vista del ritorno, in un play-off di Europa League da non fallire, per non rischiare di vedere terminata la stagione già a febbraio. Giallorossi chiamati a far bene anche per il Ranking UEFA, vista la non positiva giornata di ieri in chiave Champions League, con Atalanta e Milan sconfitte. Mattatore dei rossoneri è stato un certo Igor.Un nome non nuovo per chi ci segue con zelo e passione, visto che alaaveva fatto un tentativo per il brasiliano, in quella spasmodica ricerca del vice Dovbyk poi tradottasi nella semplice permanenza di Shomurodov. Appena 4,5 i milioni spesi dal, squadra sempre attenta agli affari transoceanici, per strapparlo al Coritiba nell’estate del 2022, e mettersi in casa un giocatore che sta crescendo a vista d’occhio: 9 gol e 6 assist in 37 gare nella prima stagione, 12+4 in 45 nella seconda e addirittura 8+14 in 32 in quella ancora corrente.