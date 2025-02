Ilfattoquotidiano.it - Brignone superlativa, vince l’oro in gigante ai Mondiali a Saalbach: distacco d’altri tempi alle avversarie. Fuori Goggia e Bassino

È una Federicain versione marziana quella scesa sulle nevi (primaverili) di Salbaach. Laclasse valdostana, classe ’90, ha vintonello slalomai, infliggendo distacchi. Miglior tempo sia nella prima manche sia nella seconda, quando prima di lei la neozelandese Alice Robinson, che accusava 67 centesimi di ritardo dopo la prima prova, aveva appena fatto un capolavoro. Maha chiuso in testa, rifilandole 90 centesimi, e sciando come solo lei sa fare. Terza la statunitense Paula Moltzan a ben 2.62.dal podio, per appena un centesimo, la novergese Thea Louise Stjernesund.La campionessa di La Sha spianato le insidie della pista con la sua classe, danzando sulla neve trattata col sale per via delle alte temperature.