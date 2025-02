Lettera43.it - Brignone oro nel Gigante ai Mondiali di sci: è la prima italiana dal 1997

Federicaporta a termine il capolavoro della stagione. La tigre valdostana ha conquistato a 34 anni il suo primo oro mondiale in, la disciplina regina dello sci, con una prova monstre. Lo ha fatto con il miglior tempo anche nella seconda manche sulla Schneekristall austriaca davanti alla neozelandese Alice Robinson che, nonostante una gara fenomenale, si accontenta dell’argento a 90 centesimi dalla nostra azzurra. Terza al distacco clamoroso di 2.62 secondi l’americana Paula Moltzan. Perè la quinta medaglia iridata in carriera, la seconda d’oro dopo quello in combinata a Meribel 2023 e soprattutto laindopo gli argenti 2011 e 2023. Cui si aggiunge anche il secondo posto in SuperG quest’anno. Scritta un’altra pagina di storia nella sua immensa carriera: è infatti laazzurra sul tetto del mondo nella specialità da Deborah Compagnoni, vincitrice nel, la seconda in assoluto.