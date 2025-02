Panorama.it - Brignone, l'antidiva d'oro dello sci italiano

Leggi su Panorama.it

Federicaha conquistato la medaglia d'oro nel Gigante femminile del Mondiale di sci alpino a Saalbach. Quinta medaglia iridata di una carriera straordinaria, seconda nell'edizione del 2025 che l'aveva già vista salire sul secondo gradino del podio in SuperG. Un'atleta sublime, l'azzurrasci più vincente di sempre con i suoi 32 successi in Coppa del Mondo, i 77 podi, le medaglie olimpiche (3) e mondiali (ora 5). E la sfera di cristallo alzata al cielo nella primavera 2020 nella stagione abortita per colpa del Covid; Federica l'aveva dominata nella prima parte e lo stop alle competizioni le consegnò a domicilio il trofeo che mai nessuna italiana aveva conquistato prima e che nessuna è stata capace di prendersi poi.Federicaè semplicemente un pezzo di storiasport azzurro.