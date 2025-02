Sport.periodicodaily.com - Brignone è oro nel gigante femminile ai Mondiali di Sci Alpino 2025

Terza medaglia conquistata dall’ Italia aidi Scia Saalbach. Federicaè infatti oro nelgrazie ad una seconda manche mostruosa, migliore persino della prima che aveva chiuso sempre in testa. L’ azzurra, al secondo titolo iridato in carriera, ha preceduto di novanta centesimi la neozelandese Alice Robinson e di 2’62 l’americana Paula Moltzan, riportando in patria il metallo più pregiato in questa specialità ventotto anni dopo Deborah Compagnoni.È ORO NELAIDI SCIè argento nel Superaidi SciL'articoloè oro nelaidi Sciproviene da PeriodicoDaily Sport.