Iltempo.it - Brignone è campionessa del mondo: straccia tutti nello slalom gigante

Una super Federicaha vinto la medaglia d'oroai Mondiali di sci alpino di Saalbach. Con una seconda manche praticamente perfetta, laazzurra con il tempo finale di 2'22"71 ha preceduto di ben 0.90 centesimi la neozelandese Alice Robinson argento. Bronzo per l'amaricana Paula Moltzan, staccata di 2"62. Per, che era già in testa dopo la prima manche, è la seconda medaglia a questi Mondiali, dopo l'argento in SuperG. Fuori nella prima frazione le altre due azzurre Sofia Goggia e Marta Bassino.