Agi.it - Brignone d'oro nel gigante, eguaglia Compagnoni

Leggi su Agi.it

AGI - Federicasi è laureata campionessa del mondo di slalom, la disciplina più comune dello sci alpino, diventando la seconda italiana della storia a vincere l'oro. A Saalbach in Austria, la fuoriclasse azzurra ha disputato due manche perfette. Oro allain 2'22"71, argento alla neozelandese Alice Robinson a 90 centesimo, bronzo all'americana Paula Moltzan a 2"62. Prima della 34enne sciatrice valdostana a vincere l'oro iridato in era riuscita solo Deboraha Sierra Nevada nel 1996 e Sestriere nel 1997. Perè la terza medaglia mondiale indopo l'argento di Garmisch-Partenkirchen del 2011 e quello di Meribel del 2023.ha dominato sia nella prima che nella seconda manche. La 34enne valdostana di La Salle ha affrontato i due tracciati disegnati sulla pista 'Schneekristall' ('cristallo di neve') come una vera 'tigre', il suo soprannome.