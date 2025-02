Ilnapolista.it - Brignone domina lo sci mondiale, oro in Gigante 28 anni dopo Compagnoni

Erano ventottoche una italiana non vinceva l’oro inai Mondiali, dalla mitica Deborahal Sestriere. Ma Federicaera arrivata a Saalbach troppo in forma per nonre. E infatti,il “riscaldamento” in una strana discesa libera disegnata per andar piatti con poca tecnica, ecco il suo elemento naturale,l’argento in SuperG.Hato la prima manche chiusa con 67 centesimi di vantaggio su Alice Robinson, e hato pure la seconda aumentando il vantaggio fino a 90 centesimi. Terza l’americana Moltzan.Perè la quinta medaglial’oro in combinata nel 2023 e tre argenti:2011,2023, superG 2025.“Questa è la medaglia più bella, la sognavo da tutta la carriera. Sapevo di avere un bel vantaggio, avevo un buon feeling con la neve ma non è mai scontato.