Oasport.it - Brignone attesa dal gigante mondiale. Hector e Robinson principali avversarie. Goggia prova a stupire

Dopo la due giorni dedicata alla novità delle combinate a squadre, i Mondiali di sci alpino a Saalbach riprendono con un’altra gara che l’Italia ha messo nel mirino, ilfemminile. L’è ovviamente tutta per Federica, che si presenta al cancelletto di partenza tra le favorite per la medaglia d’oro. In bacheca la valdostana vanta un titolo proprio in combinata, ma conquistare l’oro iridato anche inandrebbe a suggellare ulteriormente una carriera già straordinaria.Nelle finali dello scorso anno a Saalbach,ha semplicemente dominato, infliggendo distacchi abissali a tutte le. Chiaramente la speranza è quella che si possa replicare quel meraviglioso risultato, anche se in questa stagione per Federica inè stato un continuo di alti e bassi.