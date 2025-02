Brighton vs Chelsea Bet Builder Suggerimenti – 5 1 Premier League Special Analysis & Previsions

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Incontro per la seconda volta nello spazio di una settimana,si incontreranno all’Amex venerdì sera per una resa dei conti della.Estendendosi alla loro avventura della Coppa d’Inghilterra lo scorso fine settimana mentre hanno strappato una controversa vittoria per 2-1 contro il Blues, il campo di Fabian Hurtzler cercherà di raccogliere un altro vero cuoio capelluto qui.Mentre ilpotrebbe essere uscito dalle trappole in seguito all’arrivo di Enzo Marseca a West London, non è un segreto che i Chaser della Championsstiano cercando una stabilità recente.Un altro affare piacevole dall’AmexGuardandoMountn FA Cup che ritorna all’Amex lo scorso fine settimana mentre alla fine si sono trascinati in una controversa vittoria per 2-1, potremmo essere preparati per un’altra divertente battaglia di venerdì sera.