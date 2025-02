Brighton v Chelsea – Anteprima della Premier League notizie di squadra formazioni previste come guardare in TV e previsione

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-13 18:14:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:diMatchIlspera in un pomeriggio di maggior successo all’Amex Stadium che a quello che hanno subito sabato scorso mentre visitanoper la seconda volta in sei giorni di venerdì.I Blues sono stati battuti 2-1 nella FA Cup quarto round sabato sera, con Georggenio Rutter e Kaoru Mitoma che hanno ottenuto una vittoria tanto necessaria per i gabbiani dopo il primo gol di Bart Verbruggen.Fabian Herzeler spera che la vittoria fornirà alla suauna spinta di fiducia mentre guardano per arrestare una scarsa corsa di una sola vittoria in campionato in 11 partite.Il, nel frattempo, è ancora al quarto posto dopo aver battuto il West Ham nella loro ultima partita, ma sanno di avere il Manchester City a inseguirli lungo un posto dietro di loro.