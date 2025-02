Terzotemponapoli.com - Braglia: ”Napoli con il miglior portiere e il miglior tecnico, azzurri favoriti al titolo e sul Milan…”

Simone: “con ile ilal. Meret troppo penalizzato dall’opinione pubblica”L’exSimoneha rilasciato un’intervista esclusiva alla testata sportiva News.Superscommesse.it. Tra i tanti temi trattati: dalla lotta Scudetto in Serie A alle sfide del prossimo turno di Serie C. Nell’estratto che segue le dichiarazioni disui portieri che lo stanno colpendo di più in questa stagione e sulla favorita alla vittoria del tricolore.Quali portieri dell’attuale Serie A stanno piacendo a Simone?“Credo che sia troppo penalizzato dall’opinione pubblica, ma ilche mi sta piacendo di più è Alex Meret. Subito dopo, c’è Marco Carnesecchi. In questa stagione, secondo me, sono loro due i maggiori protagonisti di questo campionato.