Amica.it - Borsa in suede: come indossarla secondo le celeb

Leggi su Amica.it

Le tendenze moda accessori dell’inverno 2025 hanno eletto le borse ina must assoluto. Stilisti econcordano sulla supremazia del camoscio su tutti gli altri pellami e materiali.Ad esempio Hailey Bieber ha optato per pelliccia animalier, pantaloni sartoriali, mocassini Ferragamo emodello Terrasse di The Row, mentre Bella Hadid ha scelto pantaloni a zampa di Chloé, body con scollo a “V”, camperos eNellcôte con frange di Valentino. Invece Anya Taylor-Joy è stata avvistata per le strade di New York con maxi bag di Atlas Bespoke, dolcevita, pantaloni, cappotto in pelle di Nour Hammour e stivaletti in vernice firmati Courrèges. Nel video di Amica.it, si scoprono anche le mise di Kendall Jenner, Dakota Johnson e Jennifer Lopez. GUARDA LE FOTODa Prada a Gucci, le borse top della primavera 2025 Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAinleAmica.