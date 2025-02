Quotidiano.net - Borsa di Tokyo in rialzo: Nikkei e Topix crescono mentre yen si indebolisce

Ladiha aperto inla seduta odierna, sostenuta dalle notizie sulla stabilità delle esportazioni,lo yen si indeboliva rispetto al dollaro Usa. Lo riporta l'agenzia Kyodo. Nei primi 15 minuti di negoziazione, ilStock Average a 225 emissioni è salito di 247,29 punti, o dello 0,63 percento. L'indice, più ampio, è salito di 18,27 punti, o dello 0,67 percento, a 2.751,60. Alle 9 del mattino ora locale (l'1 in Italia), il dollaro ha raggiunto 154,23-24 yen rispetto a 154,37-47 yen a New York e 153,69-71 yen aalle 17:00 di mercoledì. L'euro è stato quotato a 1,0392-0393 dollari e 160,28-30 yen, in lieverispetto alla chiusura di New York e alle quotazioni di ieri a