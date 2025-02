Lanazione.it - Boom di visite e accessi sulle Mura: il 2024 è da record

Pisa, 13 febbraio 2025 –di Pisa ancora in crescita: nelil camminamento in quota ha fatto registrare il numerodi 136.317 visitatori, con un incremento del 9,2% rispetto al 2023, a cui si sommano i partecipanti agli eventi e lescolastiche per un totale di oltre 140mila. A fornire i dati Michela Pezzini, responsabile Coopculture, la cooperativa capofila dell'ATI che insieme a Itinera e Promocultura gestisce il monumento di proprietà del Comune di Pisa: "E' stato un anno importante, con l'apertura del Parlascio si è aggiunto un nuovo punto di accesso direttamente collegato all'asse commerciale del centro storico, uno spazio che si presta inoltre ad esposizioni ed eventi che rendono l'esperienza della visitaancora più coinvolgente. Sono numeri significativi, merito delle professionalità coinvolte e frutto di investimenti importanti fatti dalle cooperative in questi anni".