Ilgiorno.it - Boom a Scienze umane: si guarda all’hinterland

Leggi su Ilgiorno.it

Cercasi un banco libero in un liceo delle: sono oltre 250 le domande da smistare quest’anno. È l’indirizzo che ha registrato più esuberi, solo in parte assorbibili a Milano. Si dovrà trovare una strategia su scala metropolitana, coinvolgendo le scuole dell’hinterland. Dal tavolo organizzato ieri dal settore programmazione ed edilizia scolastica della Città metropolitana di Milano con il provveditorato e i dirigenti scolastici, è emerso che per il “Les“, l’opzione economica-sociale, ci sono 65 posti a disposizione tra le scuole milanesi, ma in “lista d’attesa“ ci sono 129 studenti. Più semplice trovare la quadra per il liceo delle“tradizionale“: sono 123 le domande che non hanno ricevuto risposta in prima battuta ma 210 i posti liberi nelle altre scuole milanesi.