Bonus pneumatici da 200 euro, arrivano i chiarimenti dal Mimit

Nel corso delle scorse ore ha iniziato a circolare l’ipotesi di un nuovo2025 previsto dalla Legge di Bilancio relativo all’acquisto di. La misura, così come è stata raccontata da diverse testate giornalistiche, prevede un sostegno economico per chi acquista le gomme auto che varia in base all’Isee oscillando tra i 100 e i 200. Un contributo sicuramente di grande supporto per i cittadini, ma che purtroppo non esiste non essendo in alcun modo prevista all’interno dell’ultima Legge di Bilancio.Ilinesistente suiA rendersi conto del disguido sul2025 è stato Vanity Fair che, dopo aver contatto il ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha avuto conferma che la misura promossa nei giorni scorsi a mezzo stampa sia, in realtà, inesistente.