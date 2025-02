Bomba d’acqua a Fiumicino | strade allagate

Leggi su Ilfaroonline.it

, 13 febbraio 2025 – Una violentasi è abbattuta sunella mattinata ha provocato diversi allagamenti sul territorio diIl maltempo non ha dato tregua a partire dalle prime ore della giornata Gli allagamenti hanno colpito varie zone. L’acqua si è poi riassorbita rapidamente e non ha dato problemi particolari. Disagi si sono registrati a Le Vignole, ma la criticità riguarda Acea perché le fogne non funzionano bene e finché non si interviene il problema si riproporrà.Alcune abitazioni a Isola Sacra sono rimaste senza energia elettrica. Interruzioni di corrente sono stati segnalati sui social dai cittadini. Una delle località più colpite dal nubifragio è stata Focene Nord nella Zona di Mare Nostrum dove l’acqua ha invaso completamente le.Sul territorio è intervenuta la Protezione civile “che ricorda “ai cittadini di comunicare alla nostra centrale operativa, aperta 24 ore su 24, eventuali situazioni di emergenza, oppure alla Polizia locale”, ha detto la governatrice della Misericordia, Elisabetta Cortani.