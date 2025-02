Lapresse.it - Bologna, un’esplosione causa il crollo di una canonica a Valsamoggia: due feriti

Leggi su Lapresse.it

L’esplosione di una bombola di gas hato ildelladi una chiesa a, in provincia di. Due le persone ferite portate in ospedale, non in gravi condizioni, estratte dalle macerie dai vigili del fuoco di Zola Pedrosa, di Vergato e della sede centrale di. Sul posto anche i soccorsi del 118 e i carabinieri.