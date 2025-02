Sololaroma.it - Bologna-Torino, il pronostico: chicca sui risultati esatti

Dopo la tre giorni nelle coppe europee, ci aspetta un weekend ricco di emozioni in Serie A. La 25ª giornata di campionato si aprirà con l’anticipo tra, in programma venerdì 14 febbraio alle 20:45 al Dall’Ara. I felsinei partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.77, mentre il pareggio e il successo della squadra granata sono dati rispettivamente a 3.55 e 5.00. Come arrivano al matchIlsta attraversando un periodo positivo ed ha una striscia aperta di 9utili consecutivi tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. L’ultima sconfitta risale al 30 dicembre contro il Verona per 2-3. Nello scorso weekend di campionato è arrivato un pareggio esterno a reti bianche contro il Lecce, che ha visto la squadra di Italiano confermarsi all’ottavo posto con 38 punti in coabitazione con il Milan, a -4 dalla Fiorentina sesta.