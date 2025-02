Dayitalianews.com - Bologna, esplosione in una canonica: estratti due feriti, ma si scava ancora tra le macerie

Una devastantea Savigno, frazione di Valsamoggia in provincia di, ha provocato il crollo di una palazzina con il conseguente ferimento di due persone.L’inProbabilmente l’è stata causata da una fuga di gas proveniente da una bombola all’interno della, adiacente proprio alla chiesa di Savigno. A causa dell’è crollata una palazzina dove abitavano persone ospitate dal parroco. Il bilancio attuale è di due persone ferite, una delle quali estratta dalle, entrambe trasportate in ambulanza al pronto soccorso.A quanto pare poco prima dello scoppio c’erano 6 persone fragili in, dove probabilmente stavano cucinando. Non è escluso che lo scoppio possa essere stato causato dalla bombola GPL del fornello.