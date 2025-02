Ilrestodelcarlino.it - Bologna, apre una sala per ascoltare i vinili con 25mila dischi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 13 febbraio 2025 –i battenti venerdì 14 febbraio alle ore 18 (posti per l’inaugurazione già esauriti) la nuovaAscoltodi Bibliotecaborsa, che nasce nell’ambito diCittà della Musica UNESCO grazie alla generosa donazione della collezione didella famiglia Santonastaso, in particolare dei fratelli Carlo e Mario. LaAscoltoLa nuovadi ascolto (situata al secondo piano) è stata progettata per offrire il massimo della qualità sonora, grazie a un trattamento acustico professionale e a un impianto Hi-Fi di alto livello. Ospiterà su prenotazione studiosi, persone appassionate di musica o semplicemente curiosi, in un ambiente accogliente e raccolto, invitando chi accede a esplorare una vasta collezione dinella loro dimensione più autentica di ascolto ambientale, senza l'uso di cuffie.