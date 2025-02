Ilrestodelcarlino.it - Bocce Podio per Truzzi sulle corsie del Bresciano

Terza piazza per Davideal trofeo "Boccia d’Oro", una delle classiche più prestigiose del calendario nazionale andata in scena a Castel Mella.bresciane l’alfiere della Sammartinese è stato l’unico a tentare di contrastare lo strapotere del Sant’Angelo Montegrillo, che è riuscito a portare tre suoi atleti tra i primi quattro della manifestazione in terra lombarda. Si ferma in finale, invece, la corsa di Luciano Rossi e Matteo Torricelli nella diciassettesima edizione del Memorial "Adriano Marchesini", gara regionale a coppie di categoria A-B-C-D andata in scena a Soliera. L’equipaggio della Scandianese si è fatto strada nella parte bassa del tabellone regolando Claudio Caputo-Enrico Nocetti (Corlese) nei quarti e Ivan Montorsi-Alberto Bianchini (Quattro Ville) in semifinale, prima di arrendersi di fronte a Paolo Ferrarini-Alessandro Ricci (Pavullese) nel match decisivo; sulanche Riccardo Bertolini e Imer Iori (Cavriaghese) sconfitti al penultimo atto dai futuri campioni.