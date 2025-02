Ilfattoquotidiano.it - Bmw Sciabile, quando un progetto di inclusione sociale è sinonimo di emozione

La neve cade lenta sulle piste di Sauze d’Oulx, mentre un ragazzo stringe i bastoni con un misto di timore ed entusiasmo e il maestro di sci gli prende la mano. Uno sguardo d’intesa tra i due ed ecco che inizia la discesa. Il vento accarezza il viso, la tensione si dissolve in un’esplosione di energia. Poi, un grido liberatorio squarcia l’aria gelida: ce l’ha fatta. Un istante di pura libertà, un’difficile da descrivere per chi non l’ha mai vissuta.Questo è, unnato nel 2003 grazie alla collaborazione tra i maestri della Scuola di Sci Sauze d’Oulx e BMW Italia, che lo ha inserito nei suoi programmi di“SpecialMente”. Tra i suoi più fervidi sostenitori c’è stato Alex Zanardi, che per anni ha visitato la scuola, infondendo coraggio e determinazione agli allievi e alle loro famiglie, fino al suo tragico incidente.