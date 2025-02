Blanco in FC 25, debutta la collezione Blanchito Bebe

Leggi su .com

(Adnkronos) – Il panorama videoludico di EA Sports FC si arricchisce di una nuova collaborazione: è stata infatti annunciata la", frutto della partnership esclusiva tra EA Sports e l'affermato artista italiano. L'iniziativa è il culmine di un percorso sinergico che ha visto il cantante, noto tifoso dell'AS Roma, progressivamente integrato nell'universo .L'articoloin FC 25,laproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicaliApple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e SwitchTifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivoltaParamount+ mette le Tartarughe Ninja sulla maglia dell’InterWindows 11 aggiornamento Moment 5, tutte le nuove funzioni