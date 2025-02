Ilgiorno.it - Björn Larsson pendolare tra la Svezia e Milano: “I treni? Meglio da noi ma voi siete più pazienti”

, 13 febbraio 2025 – La prima condizione per l’intervista è che sia in videochiamata da Sedriano, dov’è di casa, il “nido d’amore“ di quando viene in Italia. PerchéLaon ha la necessità di incontrare lo “sguardo umano”, dell’altro. In quarant’anni di “pendolarismo” praticato con estrema energia e “per libera scelta”, ne ha incontrati di umani incapaci di ascoltare, di guardarsi negli occhi. Una vita daincallito tra Italia, Danimarca e, per lavoro, per amore, prendendo traghetti, bus,e aerei, migliaia di chilometri percorsi osservando le abitudini e anche le “nevrosi“ dei pendolari. Tutto brillantemente raccontato, con leggerezza e un’ironia che talvolta sfiora il comico, nel libro “Filosofia minima del“ (Iperborea) che l’autore presenta sabato al festival I Boreali al Teatro Parenti, con Federico Baccomo.