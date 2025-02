Ilgiorno.it - Bimba partorita in auto lungo la tangenziale in Valtellina: il miracolo grazie ai soccorritori

Sondrio – Unaè statadalla madre all’interno di un’fermaladi Morbegno, in bassaall’aiuto del personale sanitario di un’medica e un’ambulanza accorse sul posto. La piccola gode di ottima salute e, dopo lasa nascita, è stata portata insieme alla madre all’ospedale Manzoni di Lecco. Non appena chiamati i soccorsi per la partoriente, giovedì mattina, i carabinieri di Chiavenna hanno bloccato l’accesso allaper consentire l’atterraggio di un elicottero dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza. Il velivolo è stato però rimandato indietro all’aviosuperficie di Caiolo, in, perché nel frattempo la piccola era nataal supporto del padre e del personale sanitario.