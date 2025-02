Abruzzo24ore.tv - Bimba in ospedale per errore nella mensa scolastica: medico accusato di negligenza

Chieti - Unadi 8 anni finisce indopo aver mangiato pasta con il pesto, nonostante la grave allergia ai pinoli. Unsotto processo. Un grave incidente alimentare ha avuto luogo il 16 ottobre in una scuola del Chietino, quando una bambina di 8 anni, allergica ai pinoli, ha ricevuto un piatto di pasta al pesto contenente l'ingrediente a lei pericoloso. Dopo aver mangiato, la piccola ha avvertito un malore immediato, che ha richiesto il suo trasporto d'urgenza in, dove è stata ricoverata. L'episodio ha scatenato una serie di eventi che ora vedono undella ASL Lanciano-Vasto-Chieti sotto processo per lesioni personali colpose. Il sostituto procuratore Lucia Anna Campo ha formalizzato la citazione in giudizio per una dottoressa che si occupa del servizio di igiene alimentare e della nutrizione, responsabile della preparazione del piano alimentare per la scuola.