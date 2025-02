Bergamonews.it - Bim e Parco delle Orobie, la Lega si ricompatta e alza la posta: direzione e presidenza o lista alternativa

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Si erano dati appuntamento tra una decina di giorni, ma l’incontro per mettere la parola fine alla sceltanomine didel Bim e delè stato anticipato e la decisione sembra davvero vicina. È infatti fissato per domani mattina, venerdì 14 febbraio, in prima mattinata, sempre nella sede cittadina di Forza Italia, il vertice tra gli azzurri,, Fratelli d’Italia e Pd per chiudere una partita che va avanti ormai da oltre due settimane. e dopo la fumata grigia dell’ultimo summit, quello andato in scena lunedì 10 febbraio, ora è davvero tempo di tirare le fila del discorso, anche se, diversamente da quanto raccontano gli addetti ai lavori, che evidentemente un motivo per vedersi in via anticipata ce l’hanno, la chiusura del cerchio non sembra essere comunque così vicina.