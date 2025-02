.com - Biliardo / Tutto sulle gare regionali e provinciale dei team di Jesi e Vallesina

Leggi su .com

Nelle varie classifiche per categoria buoni piazzamenti per Passione Cigno Moie. Circolo Cittadino e Bocciofilana provano a raggiungere gli obiettivi programmati13 febbraio 2025 – 18° giornata del campionato regionale di boccette di serie A1, 22° giornata del campionatodi serie A e 16° giornata del campionatodi serie B.PASSIONIl PASSION 1 (serie A1) ha perso 5 a 1 in trasferta con Diamanti 1. Vince solamente Sabbatini (100-82). Il PASSION 2 (serie A) vince invece 5 a 1 in casa con Palombina 1. Vincono Bolognini (100-91), Morganti (100-53), Pennacchietti (100-63) e le coppie Cecconi/Brunelli (80-38) e Frisiello/Gavetti (80-34). Bolognini pennella ogni tiro e vince alla grande. Morganti va ad un filo di gas. “Il chirurgo” c’è e si fa sentire: gli riesce ogni tipo di operazione.