Bilancio 10 milioni di investimenti Ma ora l’Irpef aumenta allo 08%

Lanazione.it - Bilancio, 10 milioni di investimenti. Ma ora l’Irpef aumenta allo 0,8%

Se è vero che l’Irperf sarà ritoccata di due punti arrivando0,8% è anche vero che l’amministrazione ha messo a10di, 3(in aumento sul 2024) per i servizi sociali e 1,9per i progetti scolastici. Il Comune di Montemurlo presenta ildi previsione 2025, una manovra da 57. "L’aumento dell’addizionale Irpef che si tradurrà in un aumento di pochi euro al mese, è una scelta che abbiamo dovuto fare per far fronte ai vincoli diche si sono fatti sempre più stringenti anche nel corso di questo 2025 rispetto alle necessità dell’Ente - spiega il sindaco Simone Calamai -. Per fare un esempio, sono 204 mila euro i tagli attuati dal governo attraverso le ultime manovre, che incidono sulcomunale 2025 e circa 700 mila euro nel triennio di riferimento".