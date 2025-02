Liberoquotidiano.it - Bianca Balti mostra i segni della malattia: le cicatrici e il sorriso, una meraviglia all'Ariston

La sua presenza al Festival di Sanremo 2025 non è stata solo una parentesi glamour, ma un vero e proprio atto di forza e consapevolezza., supermodi fama internazionale e co-conduttriceseconda serata, ha scelto di raccontare senza filtri il percorso che l'ha segnata profondamente: la sua lotta contro il cancro. E lo ha fatto nel modo più autentico possibile,ndo ledegli interventi subiti. E lo ha fatto con il. Nell'ultimo cambio d'abitoserata,è uscita sul palco con un vestito che lasciava scoperto il ventre e le spalle, rivelando ie delle cure. Sulla pancia, la cicatrice dell'operazione, sul petto il segno del port per le infusionichemioterapia. Un gesto potente, che ha trasformato la sua bellezza in un simbolo di resilienza e coraggio.