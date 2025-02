Ilfattoquotidiano.it - “Bianca Balti ha usato il Festival, non si è fatta usare”: Selvaggia Lucarelli promuove la modella a Sanremo 2025

La presenza diha convinto. “Potrei dire che haile non si èdal” ha detto al Dopoal termine della seconda puntata della kermesse.Ospite fissa del programma condotto da Alessandro Cattelan, la giornalista ha elogiato lae il modo in cui ha affrontato il palco dell’Ariston: “Vorrei spendere due parole su, perché io l’ho trovata veramente interessante. Tanti ospiti sono saliti sul palco diutilizzando il tema del dolore, era legittimo farlo, però è stato spesso uno strumento per attirare l’attenzione su di sé per impietosire”. Diverso invece l’atteggiamento della top model, come ha sottolineato: “Lei si è sfilata da qualsiasi domanda che poteva riportare alla sua malattia, ha sorriso sempre, ha dichiarato che sarebbe venuta per far vedere la grande professionista che è, senza girarci intorno la, i suoi abiti, la sua bellezza e lo ha fatto con grande classe”.